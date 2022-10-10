Два брата изучают влияние психоделических грибов на здоровье мозга после смерти отца и деда от болезни Альцгеймера

2022-10-10

00:59

Дед и отец Криса и Джо Клауссенов умерли от болезни Альцгеймера. Братья знают, что подвержены повышенному риску этого заболевания. Они исследуют лекарственные возможности использования грибов.

Все началось, когда ихотецбыл еще жив. Они добавили в меню специальные грибы и увидели улучшение. Но было уже слишком поздно, болезнь остановить не удалось.

Сами братья принимают добавки с лекарственными грибами и замечают улучшения в своем состоянии, в  когнитивных функциях. 

Клауссены основании компанию First Person, которая производит добавки на основе функциональных грибов для поддержания здоровья мозга. В них нет запрещенных психоактивных веществ.

Опубликовано: Светлана Репина







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