Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла почти на 20%
2022-10-10
01:06
Количество новых выявленных случаев заражение COVID-19 в мире выросло почти на двадцать процентов за последнюю неделю.
10 октября российское новостное агентство ТАСС заявило о том, что за прошедшую неделю в мире было выявлено на 20% больше подтверждённых случаев заражения вирусной инфекцией COVID-19, что составляет 3,2 миллиона человек.
Обозреватели ТАСС отмечают, что подобное увеличение числа больных COVID-19 в мире последний раз наблюдалось 10 недель назад, в то время как подобные тенденции для Европы актуальны на протяжении последнего месяца.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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