Икра одной из пресноводных рыб по вкусу ничуть не хуже красной
2022-10-10
01:33
Рыбы семейства сиговых обладают очень вкусной икрой. Это муксун, чир, пыжьян, пелядь. Но большинство из них водятся только в Сибири. Однако и в средних широтах есть рыба с отличной икрой.
Это щука, которая водится в большинстве водоемов. Ловить ее нужно весной перед самым нерестом. Делается это с помощью жерлиц, поскольку использование спиннинга в этот период запрещено.
Икру можно засаливать, а чтобы устранить неприятный привкус, можно добавить сушеную зелень и немного уксуса. При этом важно уничтожить всех паразитов.
У судка тоже вкусная икра, но его сложно поймать. Икра окуня ощутимо отдает йодом. Лещевую икру добыть несложно. Она не слишком красиво выглядит, зато в ней практически не бывает паразитов, а на вкус она очень приятная.
Опубликовано: Светлана Репина
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