Путин предложил газифицировать Камчатку через «Сахалин-2»

2022-10-10

02:01

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Владимир Путин поручил изучить возможность поставок сжиженного природного газа на Камчатку по газопроводу «Сахалин-2».

Заниматься этим вопросом будут исполнительные власти Камчатского края, «Новатэк» и «Газпром». Газификация Камчатки включена в план, рассчитанный на период до 2025 года.

Первый доклад по данному вопросу будет опубликован к 1 февраля следующего года. В дальнейшем публикация такого документа будет ежегодной. 

Опубликовано: Светлана Репина







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