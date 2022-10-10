Путин предложил газифицировать Камчатку через «Сахалин-2»

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Владимир Путин поручил изучить возможность поставок сжиженного природного газа на Камчатку по газопроводу «Сахалин-2».

Заниматься этим вопросом будут исполнительные власти Камчатского края, «Новатэк» и «Газпром». Газификация Камчатки включена в план, рассчитанный на период до 2025 года.

Первый доклад по данному вопросу будет опубликован к 1 февраля следующего года. В дальнейшем публикация такого документа будет ежегодной.