Туристы аннулировали только 25% забронированных путевок в Крым после подрыва Крымского моста
2022-10-10
02:07
По данным российских туроператоров, после взрыва на Крымском мосту было аннулировано 25% забронированных путевок в Крым.
При этом «Интурист» сообщает, что туристы, которые забронировали путевки в Крым на ноябрьские праздники и на Новый год не отказываются от поездок.
Туроператор «Дельфин» информирует, что некоторые туристы задержались в Крыму на сутки 8 октября, но 9 октября уехали домой. По их данным аннулировано не более 3% путевок на ближайшие заезды.
Ранее гражданам, желающим вернуть путевки в Крым, пообещали возврат денег. Такое заявление сделал руководитель Российского союза туристической индустрии Илья Уманский.
Опубликовано: Светлана Репина
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