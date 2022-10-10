Туристы аннулировали только 25% забронированных путевок в Крым после подрыва Крымского моста

По данным российских туроператоров, после взрыва на Крымском мосту было аннулировано 25% забронированных путевок в Крым.

При этом «Интурист» сообщает, что туристы, которые забронировали путевки в Крым на ноябрьские праздники и на Новый год не отказываются от поездок.

Туроператор «Дельфин» информирует, что некоторые туристы задержались в Крыму на сутки 8 октября, но 9 октября уехали домой. По их данным аннулировано не более 3% путевок на ближайшие заезды.

Ранее гражданам, желающим вернуть путевки в Крым, пообещали возврат денег. Такое заявление сделал руководитель Российского союза туристической индустрии Илья Уманский.