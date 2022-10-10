За неделю заболеваемость COVID-19 в мире увеличилась почти на 20%
2022-10-10
02:13
По данным информационного агентства ТАСС, за последнюю неделю в мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 3,2 млн случаев.
Это на 0,7 млн случаев больше, чем за предшествующий период. При этом рост отмечается в первый раз за 10 недель.
Активный рост заболеваемости фиксируется в США и Европе. Но в Японии и Южной Корее темпы снижаются. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения видит признаки начинающейся новой волны COVID-19.
Опубликовано: Светлана Репина
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