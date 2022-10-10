Российский МИД обещает рекордный товарооборот с Беларусью в этом году
2022-10-10
02:19
В МИД России считают, что в нынешнем году товарооборот страны с Беларусью может достичь 50 млрд рублей. Эту цифру озвучил руководитель второго департамента стран СНГ Алексей Полищук.
Дипломат рассказал, что уже сейчас виден положительный эффект реализации программ в рамках Союзного государства. В январе был получен рекордный товарооборот в 22 млрд долларов.
Полищук отметил, что к концу года ожидается показатель как минимум в 45 млрд долларов. Примерно такой товарооборот был у России с Украиной до 2014 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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