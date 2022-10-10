В России считают, что Украина готовит провокации на ГЭС

Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», заявил, что Украина планирует провокации на гидроэлектростанциях.

По его словам, украинские вооруженные силы активизируют свои действия в сухую погоду. В своем Telegram-канале Рогов написал, что провокации возможны на Днепровской, Среднеднепровской и Кременчугской ГЭС.

Рогов даже назвал возможные даты: 10 октября, когда отмечается 90-летие Днепровской ГЭС, а также 14 октября.

Он также указал на большое количество иностранных наемников и высокую концентрацию украинских военных, что может говорить о скором контрнаступлении.