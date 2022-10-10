В России считают, что Украина готовит провокации на ГЭС
2022-10-10
02:26
Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», заявил, что Украина планирует провокации на гидроэлектростанциях.
По его словам, украинские вооруженные силы активизируют свои действия в сухую погоду. В своем Telegram-канале Рогов написал, что провокации возможны на Днепровской, Среднеднепровской и Кременчугской ГЭС.
Рогов даже назвал возможные даты: 10 октября, когда отмечается 90-летие Днепровской ГЭС, а также 14 октября.
Он также указал на большое количество иностранных наемников и высокую концентрацию украинских военных, что может говорить о скором контрнаступлении.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира