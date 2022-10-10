Сайты газовых компаний Израиля подверглись атакам иракских хакеров

2022-10-10

02:31

Издание The Jerusalem Post сообщает, что сайты двух израильских газовых компаний подверглись атакам иракской хакерской группы «Аль-Тахара».

Журналисты считают, что хакеры связаны с властями Ирана. Атакованы были Israel Natural Gas Lines , принадлежащая правительству Израиля, и Energean, зарегистрированная в Великобритании.

Ранее хакеры взломали сервера иранского телевидения и запустили в эфир ролик, на котором аятолла Хаменеи был объят пламенем, а на его лице был прицел.
 

Опубликовано: Светлана Репина







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