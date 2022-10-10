Сайты газовых компаний Израиля подверглись атакам иракских хакеров
2022-10-10
02:31
Издание The Jerusalem Post сообщает, что сайты двух израильских газовых компаний подверглись атакам иракской хакерской группы «Аль-Тахара».
Журналисты считают, что хакеры связаны с властями Ирана. Атакованы были Israel Natural Gas Lines , принадлежащая правительству Израиля, и Energean, зарегистрированная в Великобритании.
Ранее хакеры взломали сервера иранского телевидения и запустили в эфир ролик, на котором аятолла Хаменеи был объят пламенем, а на его лице был прицел.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира