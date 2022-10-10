Тысячи боснийских сербов протестуют и обвиняют Додидка в фальсификации результатов выборов

В Боснии второй раз за неделю тысячи людей выходят на протестные акции. Они считают, что пророссийский лидер боснийских сербов Милорад Додик фальсифицировал свою победу на выборах.

Лидеры боснийской оппозиции утверждают, что победила их кандидат Елена Тривич. Из-за сообщений о нарушениях центральные избирательные органы в столице Боснии Сараево распорядились вскрыть урны для голосования и провести пересчет голосов примерно на 1000 избирательных участках по всей стране, прежде чем установить окончательный подсчет.

На воскресном митинге в северном городе Баня-Лука Тривич заявила, что оппозиция требует пересчета и проверки всех бюллетеней в образовании боснийских сербов, а также расследования возможной фальсификации результатов голосования.