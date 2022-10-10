После того, как суперяхта российского миллиардера Алексея Мордашева, находящегося под санкциями, была замечена в Гонконге, США предупредили о недопустимости предоставления убежища олигархам.

США предпринимает шаги, чтобы воспрепятствовать размещению на территории Китая активов под российским флагом, заявив, что репутация города-государства как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов.

Представитель Госдепартамента США заявил, что использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций нескольких юрисдикций, ставит под сомнение прозрачность деловой среды.