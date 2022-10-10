Twitter и Instagram заблокировали аккаунты Канье Уэста
2022-10-10
03:13
Instagram наложил ограничения на аккаунт Кане Уэста после удаления из его учетной записи контента, нарушающего политику компании. Речь идет о временном ограничении на публикации, комментарии и обмен сообщениями.
Одно из сообщений Уэста рэперу Дидди было раскритиковано еврейским правозащитными организациями как антисемитское.
После введения блокировки Канье Уэст зашил в Twitter, опубликовал совместное фото с генеральным директором Meta Марком Цукербергом и спросил, как тот мог выгнать его из Instagram.
В ответ на это Илон Маск написал Уэсту: «Добро пожаловать в Twitter, друг!». Однако аккаунт Канье в Твиттере вскоре тоже был заблокирован за нарушение политики платформы.
Опубликовано: Светлана Репина
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