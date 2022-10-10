Путин предложил строить туристические объекты в лесах

2022-10-10

03:51

На сайте Кремля опубликованы новые поручения президента России Владимира Путина. Среди них есть предложение рассмотреть возможности создания туристических объектов в лесах страны.

Глава государства поручил составить перечень таких объектов до 20 декабря нынешнего года . Уточняется, что речь идет об отелях и других объектах, оказывающих услуги туристам.

Вопрос развития экотуризма неоднократно поднимался на уровне государственной власти. Однако для создания любых объектов требуется финансирование. По мнению экспертов, в эту сферу необходимо вложить как минимум 1 млрд рублей.

Опубликовано: Светлана Репина







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