Путин предложил строить туристические объекты в лесах
2022-10-10
03:51
На сайте Кремля опубликованы новые поручения президента России Владимира Путина. Среди них есть предложение рассмотреть возможности создания туристических объектов в лесах страны.
Глава государства поручил составить перечень таких объектов до 20 декабря нынешнего года . Уточняется, что речь идет об отелях и других объектах, оказывающих услуги туристам.
Вопрос развития экотуризма неоднократно поднимался на уровне государственной власти. Однако для создания любых объектов требуется финансирование. По мнению экспертов, в эту сферу необходимо вложить как минимум 1 млрд рублей.
Опубликовано: Светлана Репина
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