Эммануэль Макрон позвонил жене заключенного лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою поддержку заключенному белорусскому правозащитнику и лауреату Нобелевской премии мира 2022 года Алесю Беляцкому во время телефонного разговора в воскресенье с его женой Натальей Пинчук.

«Он хотел продемонстрировать свою поддержку (активисту) и его родственникам, в то время как г-н Беляцкий находится в заключении с июля 2021 года», сообщил Елисейский дворец.

«Президент Республики выразил уверенность в желании белорусского общества жить в мире на европейском континенте», - подчеркнул французский председатель: «Он также подтвердил приверженность Франции делу защиты прав человека во всем мире».

Нобелевская премия мира 2022 года была присуждена в пятницу г-ну Беляцкому, российской неправительственной организации «Мемориал», в отношении которой было принято решение о роспуске, и Украинскому центру гражданских свобод.

Нобелевский комитет призвал Минск освободить Алеся Беляцкого, основателя правозащитного центра «Весна».

