Северная Корея заявила, что провела учения с тактическим ядерным моделированием

Северная Корея заявила в понедельник (10 октября), что в течение последних двух недель имитировала тактические ядерные удары под личным контролем лидера Ким Чен Ына.

За последние две недели режим Пхеньяна запустил семь баллистических ракет. Одна из них пролетела над Японией впервые с 2017 года. Международное сообщество ожидает, что Северная Корея вскоре проведет ядерное испытание, которое также станет первым за пять лет.

Столкнувшись с этой растущей угрозой, США, Южная Корея и Япония активизировали военное сотрудничество. В последние недели три страны провели обширные военно-морские и воздушные учения вокруг Корейского полуострова, включая развертывание американского атомного авианосца USS Ronald Reagan.

Эти маневры рассматриваются Северной Кореей как генеральная репетиция вторжения на ее территорию.

«В ответ подразделения Корейской народной армии (КНА), ответственные за применение тактического ядерного оружия, с 25 сентября по 9 октября провели военные учения для проверки и оценки сдерживания и ядерного нападения на страну», — сообщило в понедельник официальное информационное агентство ЦТАК.

Испытательные пуски баллистических ракет были «симуляцией реальной войны», добавил источник.

