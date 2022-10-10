Домработница Пугачевой сообщила, что ей трудно было общаться с Лизой и Гарри

Бывшая домработница Аллы Пугачёвой призналась, что ей трудно было общаться с младшими наследниками артистки, так как они развитые не по годам.

Бывшая прислуга Аллы Пугачевой Людмила Дороднова пожаловалась на то, что ей трудно было общаться с наследниками артистки. Об этом сообщает портал "Собеседник".

Женщина заявляет, что двойняшки очень интеллектуально развитые дети. Кроме огромного словарного запаса родного языка, не по годам развитые Лиза и Гарри уже успели выучить иностранный.

Домработница призналась: "Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними".