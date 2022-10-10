Кулеба вновь призвал США признать РФ страной-спонсором терроризма, ранее Байден отказался это делать
2022-10-10
08:22
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США признать Россию страной-спонсором терроризма, сообщает "Интерфакс-Украина".
Министр сделал данное заявление после ракетного обстрела Запорожья, в результате которого 13 человек погибли и 89 получили ранения.
Не приводя никаких доказательств, Кулеба заявил, что целью, якобы, "российского нападения" было запугать мирное население. Он также призвал Международный уголовный суд направить в Запорожье.
Кулеба также призвал власти США признать Россию страной-спонсором терроризма. Глава украинской дипломатии призвал международное сообщество осудить Россию и ужесточить введенные против нее санкции.
Он призвал партнеров Украины ускорить поставку систем противовоздушной и противоракетной обороны. Дмитрий Кулеба также призвал страны, сохраняющие нейтралитет в отношении украино -российского конфликта, направить своих представителей в Запорожье.
Ранее, напомним, президент США Джо Байден счел невозможным признать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма.
Опубликовано: Николай Скира
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