Кулеба вновь призвал США признать РФ страной-спонсором терроризма, ранее Байден отказался это делать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США признать Россию страной-спонсором терроризма, сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр сделал данное заявление после ракетного обстрела Запорожья, в результате которого 13 человек погибли и 89 получили ранения.

Не приводя никаких доказательств, Кулеба заявил, что целью, якобы, "российского нападения" было запугать мирное население. Он также призвал Международный уголовный суд направить в Запорожье.

Кулеба также призвал власти США признать Россию страной-спонсором терроризма. Глава украинской дипломатии призвал международное сообщество осудить Россию и ужесточить введенные против нее санкции.

Он призвал партнеров Украины ускорить поставку систем противовоздушной и противоракетной обороны. Дмитрий Кулеба также призвал страны, сохраняющие нейтралитет в отношении украино -российского конфликта, направить своих представителей в Запорожье.

Ранее, напомним, президент США Джо Байден счел невозможным признать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма.