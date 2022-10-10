Шахназаров дал Собчак отвратительное прозвище после того, как она высказалась об аварии со своим участием

9 октября 2021 года произошла авария, участником которой была Ксения Собчак, оставшаяся в живых. Одной из пассажирок второго автомобиля, который попал в ДТП, нет среди живых.

Журналист Михаил Шахназаров отреагировал на высказывание ведущей Ксении Собчак в годовщину смертельного ДТП с ее участием. Об этом блогер сообщил в своём Телеграм-канале.

Авария произошла 9 октября 2021 года. На трассе в Сочи водитель Собчак выехала на "встречку", в итоге чего произошло ДТП.

35-летняя жительница Новосибирска скончалась, а также пострадала ее подруга.

Собчак в годовщину трагедии порадовалась, что осталась жива. Смерть женщины из второго автомобиля она назвала огромным горем.

Шахназаров не поверил в искренность слов Ксении Анатольевны, назвав её высказывание лицемерием.

Шахназаров нелестно высказался о звезде экрана: "Ксения Катафалкер снова не к месту помянула Бога и заставила вспомнить о крокодильих слезах".