Кличко сообщил о взрывах в центе Киева
2022-10-10
09:21
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах прогремевших в центре города.
Утром 10 октября по центру Киева начали наноситься ракетные удары. Зафиксировано как минимум пять прилётов в Шевченковском районе. Об этом в своём Telegram- канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Слышна работа ПВО Вооружённых сил Украины. Сообщается, что на месте взрывов видны столбы дыма.
Ранее сообщалось, что 8 октября был совершён теракт на Крымском мосту. Это стало посягательством на критически важную инфраструктуру России. Следователи выяснили, что заказчиком и исполнителем теракта стала СБУ Украины.
Опубликовано: Елена Калиновская
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