Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах прогремевших в центре города.

Утром 10 октября по центру Киева начали наноситься ракетные удары. Зафиксировано как минимум пять прилётов в Шевченковском районе. Об этом в своём Telegram- канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Слышна работа ПВО Вооружённых сил Украины. Сообщается, что на месте взрывов видны столбы дыма.

Ранее сообщалось, что 8 октября был совершён теракт на Крымском мосту. Это стало посягательством на критически важную инфраструктуру России. Следователи выяснили, что заказчиком и исполнителем теракта стала СБУ Украины.