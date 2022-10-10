Российские войска приближаются к городу Бахмут, сообщает Великобритания

2022-10-10

09:32

Сообщается, что войска приближаются к важному украинскому городу Бахмут, продвижение за последнюю неделю составило 2 км, сообщил в понедельник источник в британских спецслужбах.

«Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание собственным наступательным операциям в центральном секторе Донбасса, особенно в районе города Бахмут», —  говорится в очередном бюллетене в Twitter министерства обороны Великобритании.

В видеообращении в субботу президент Украины Владимир Зеленский указал, что украинские войска вели очень ожесточенные бои под Бахмутом.

Ранее сообщалось о массированной атаке ВКС России на центры принятия решений в Киеве, Львове и Днепре.

Опубликовано: Тарас Медведев







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