Российские войска приближаются к городу Бахмут, сообщает Великобритания

Сообщается, что войска приближаются к важному украинскому городу Бахмут, продвижение за последнюю неделю составило 2 км, сообщил в понедельник источник в британских спецслужбах.

«Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание собственным наступательным операциям в центральном секторе Донбасса, особенно в районе города Бахмут», — говорится в очередном бюллетене в Twitter министерства обороны Великобритании.

В видеообращении в субботу президент Украины Владимир Зеленский указал, что украинские войска вели очень ожесточенные бои под Бахмутом.

Ранее сообщалось о массированной атаке ВКС России на центры принятия решений в Киеве, Львове и Днепре.