Резник: SHAMAN требует за концерт более 1 000 000 рублей

Буквально пару месяцев назад перец Ярослав Дронов (SHAMAN) брал за концерт 600 000 российских рублей. Теперь исполнитель требует более, чем в 2 раза больше, - 1 300 000 рублей.

Автор и исполнитель композиции "Я русский" Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, имеет большие доходы. Об этом в интервью "Московскому Комсомольцу" поведал композитор Илья Резник.

Поэт-песенник лишился солидных денег от авторских прав после того, как хиты Аллы Пугачевой перестали крутить на радио.

Сегодня творчество SHAMAN пользуется популярностью слушателей. Корреспонденты издания поинтересовались у Резника, что он думает по поводу.

Композитор поведал, что ему звонил знакомый продюсер, заплативший Дронову 600 000 российских рублей за выступление. Через несколько месяцев планка поднялась, и теперь певец просит 1 300 000 рублей.