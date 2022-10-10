Резник: SHAMAN требует за концерт более 1 000 000 рублей
2022-10-10
09:45
Буквально пару месяцев назад перец Ярослав Дронов (SHAMAN) брал за концерт 600 000 российских рублей. Теперь исполнитель требует более, чем в 2 раза больше, - 1 300 000 рублей.
Автор и исполнитель композиции "Я русский" Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, имеет большие доходы. Об этом в интервью "Московскому Комсомольцу" поведал композитор Илья Резник.
Поэт-песенник лишился солидных денег от авторских прав после того, как хиты Аллы Пугачевой перестали крутить на радио.
Сегодня творчество SHAMAN пользуется популярностью слушателей. Корреспонденты издания поинтересовались у Резника, что он думает по поводу.
Композитор поведал, что ему звонил знакомый продюсер, заплативший Дронову 600 000 российских рублей за выступление. Через несколько месяцев планка поднялась, и теперь певец просит 1 300 000 рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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