Волочкова заявила, что не намерена покидать Россию из-за детей

Артистка балета Анастасия Волочкова раскрылала причину того, почему не покидает страну.

Анастасия Волочкова поведала, по какой причине не уезжает из России. Балерина остается в родном государстве из-за детей.

Знаменитость рассказала: "Я бы давно уехала, правда. Я не уезжаю по одной причине: меня дети здесь, в России, знают лично".

Волочкова заявила, что гордится этим может позволить себе не каждая балерина. Звезда утверждает, что в западной Европе ее тоже знают, но в РФ находятся ее родные дети и люди, для которых она "должна продолжать светить".