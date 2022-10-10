Волочкова заявила, что не намерена покидать Россию из-за детей
2022-10-10
10:05
Артистка балета Анастасия Волочкова раскрылала причину того, почему не покидает страну.
Анастасия Волочкова поведала, по какой причине не уезжает из России. Балерина остается в родном государстве из-за детей.
Знаменитость рассказала: "Я бы давно уехала, правда. Я не уезжаю по одной причине: меня дети здесь, в России, знают лично".
Волочкова заявила, что гордится этим может позволить себе не каждая балерина. Звезда утверждает, что в западной Европе ее тоже знают, но в РФ находятся ее родные дети и люди, для которых она "должна продолжать светить".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Bloomberg: страны НАТО испытывают нехватку оружия для помощи Киеву
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Ласковый май понес еще одну потерю: умер клавишник Михаил Афанасьев
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине