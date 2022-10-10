Newsweek: Трамп обвинил правительство США в «почти принуждении» России ввести войска в Украину

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнее американское правительство в том, что они «почти принудили» ввести российские войска на территорию Украины.

В своем интервью правому каналу Real America’s Voice, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена и нынешнее американское правительство «почти принудили» Россию ввести войска на территорию Украины и поспособствовали принятию Путиным такого решения.

По словам Трампа, если «реально взглянуть на вещи, то правительство США подначивало Путины ввести войска в Украину». Экс-американских лидер не слишком сдерживался в выражениях и добавил, что риторика Белого дома по отношению к происходящему была «тупой».

При этом Трамп не привел никаких конкретных примеров того, как именно правительство США во главе с Джо Байденом принудили Россию и Путины ввести войска на территорию Украины, точно также, как и не рассказал, как они «подначивали» российского президента.

Издание Newsweek пишет, что Дональд Трамп «бездоказательно» заявил, что ввод российских войск на территорию Украины был спровоцирован правительством США. Он не предоставил никаких оснований того, что инцидент бы не произошел, если бы не Джо Байден.