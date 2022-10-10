СМИ Украины сообщили о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве
2022-10-10
10:18
Новые взрывы произошли на левом берегу Днепра в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ.
Утром 10 октября украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, которые произошли в центре города. Сообщается о взрывах в Печерском и Шевченковском районах города. Движение поездов по красной ветке метро в связи с этим приостановили. По сообщениям ТАСС есть погибшие и раненые.
Мэр Киева Кличко сообщил что есть попадания в объекты критической инфраструктуры города. Одна из ударивших по Киеву ракет упала недалеко от офиса президента. В Киевской области фиксируют перепады напряжения, во многих районах по всей Украине пропал свет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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