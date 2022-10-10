Звёзды сериала Сваты снова вместе

Актрисы Олеся Железняк и Инна Королева, игравшие в сериале "Сваты", встретились за кулисами театра. Впереди работа над 8-ым сезоном телепроекта.

Год назад завершились съемки 7-ой части любимого народом сериала. С той поры многие коллеги не виделись, а некоторые даже рассорились на фоне спецоперации.

Звезда "Сватов" Инна Королева не часто делится с фанатами подробностями своей жизни. Но на этот раз сделала исключение из правил, так как повод был очень приятный.

В театре "Ленком" актриса встретилась со своей коллегой по популярному проекту Олесей Железняк.

Совместный снимок знаменитость подписала так: "Вот и встретились мы!"

Инна пришла на спектакль коллеги именно для того, чтобы увидеться и поболтать наконец.

Впереди работа над продолжением комедийной киноэпопеи.