Financial Times: биржевые цены на газ в Европе резко пошли в низ и опустились ниже 1500 долларов за кубометр

Впервые с 29 июня 2022 года биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на биржу ICE.

Падение цен на природный газ вызвало много вопросов, так как буквально на прошлой неделе США предупредили страны ЕС о том, что не смогут наращивать добычу энергетических ресурсов. Это означает, что увеличения поставок газа из США на европейских континент не будет.

Более того, Норвегия также отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа в Европу по фиксированной цене для снижения расходов потребительских цен. Министр энергетики Норвегии Терье Аасланда заявил, что страна не будет проводить политику, по которой нефтегазовые компании будут обязаны работать себе в убыток или по фиксированной цене.

Терье Аасланда подчеркнул, что Норвегия готова сосредоточится на увеличении поставок газа в страны Европейского союза и удовлетворить растущий спрос, став надежным поставщиком. При этом он не уточнил, может ли Норвегия увеличить добычу газа.

В ЕС уже поняли, что не дождаться помощи от США, так как они попросту не могут увеличить добычу в текущих условиях. При отсутствии такой возможности, они не смогут поставлять больше газа на внешние рынки. Важно и то, что вопрос не в цене, а именно в технологических возможностях.