Netblocks: По всей Украине начал пропадать интернет

После начала обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины в стране пропадает интернет.

Утром 10 октября российские войска начали обстреливать объекты по всей территории Украины.

Судя по всему, снаряды могли попасть и по вышкам связи, либо по иным объектам, отвечающим за работу сети.

Так, по данным портала Netblocks, по всей территории Украины начали фиксировать проблемы с доступом к интернету.

Проблемы отмечены в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.