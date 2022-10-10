Netblocks: По всей Украине начал пропадать интернет
2022-10-10
10:47
После начала обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины в стране пропадает интернет.
Утром 10 октября российские войска начали обстреливать объекты по всей территории Украины.
Судя по всему, снаряды могли попасть и по вышкам связи, либо по иным объектам, отвечающим за работу сети.
Так, по данным портала Netblocks, по всей территории Украины начали фиксировать проблемы с доступом к интернету.
Проблемы отмечены в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.
Опубликовано: Николай Скира
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