В городах Украины начали пропадать электричество, интернет и водоснабжение
2022-10-10
10:52
После обстрелов утром 10 октября в Украины начались серьезные проблемы с инфраструктурой.
10 октября утром российские войска начали обстреливать объекты по всей Украины. Часть ракет прилетела и в Киев.
Затем начали появляться сообщения о попадании в объекты критической инфраструктуры.
В некоторых городах Украины зафиксированы проблемы с водоснабжением и электричеством. Более того, в проблемы с интернетом отмечены в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.
Появилась информация и о том, что в Хмельницком пропало электричество и водоснабжение.
"Электро- и водоснабжение отсутствует в Хмельницком, сообщил мэр города Александр Симчишин", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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