В городах Украины начали пропадать электричество, интернет и водоснабжение

После обстрелов утром 10 октября в Украины начались серьезные проблемы с инфраструктурой.

10 октября утром российские войска начали обстреливать объекты по всей Украины. Часть ракет прилетела и в Киев.

Затем начали появляться сообщения о попадании в объекты критической инфраструктуры.

В некоторых городах Украины зафиксированы проблемы с водоснабжением и электричеством. Более того, в проблемы с интернетом отмечены в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.

Появилась информация и о том, что в Хмельницком пропало электричество и водоснабжение.

"Электро- и водоснабжение отсутствует в Хмельницком, сообщил мэр города Александр Симчишин", - пишет ТАСС.