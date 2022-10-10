Associated Press: Генсек ООН Гутерриш требует Совбез срочно ввести военный контингент в Гаити

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал от Совета безопасности организации принять срочное решение о введении военного контингента в Гаити.

Гутерриш отметил, что Гаити практически парализовано из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью и вспышек холеры. По мнению Генсека ООН жителям страны грозит серьезная опасность, в том числе и в плане продуктового обеспечения (в стране не хватает продовольствия, воды и топлива).

Генсек ООН призвал Совет безопасности организации срочно отреагировать и рассмотреть возможность немедленного ввода международных вооруженных сил на территории Гаити для преодоления гуманитарного кризиса. Вспышка холеры на фоне ухудшения ситуации с безопасностью практически парализует функционирование государства.

Ранее один из крупнейших топливных терминалов в Варре был блокирован, так как власти не хотят допустить распространение инфекции. Из-за этого остановилось и распределение питьевой воды. Гутерриш считает, что в таких условиях важно спасать человеческие жизни и необходимо немедленно предпринять определенные действия, которые под силу ООН.

Гутерриш указал, что ввести международные вооруженные силы попросили и власти Гаити. Это означает, что Совбез ООН должен рассматривать ситуацию как чрезвычайную и принимать меры немедленно.