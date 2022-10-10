Путин потребовал от губернаторов контролировать проведение мобилизации
2022-10-10
11:29
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от избранных губернаторов российских регионов лично держать под контролем проведение частичной мобилизации в стране.
На онлайн-встречи с губернаторами российских регионов 10 октября 2022 года, президент России Владимир Путин потребовал от них личного контроля проведения частичной мобилизации в стране.
Теперь избранные губернаторы будет контролировать и лично отвечать за призыв в рамках президентского указа о проведении частичной мобилизации в Российской Федерации. Механизмы контроля будут отрабатываться в режиме реального времени.
Ранее Путин заявил о необходимости консолидировать российское общество в условиях западных и американских санкций. По словам президента России, США с союзниками не прекратят давить на страну экономическими ограничениями и, в этих условиях, российское общество должно быть объединено.
Путин добавил, что российское общество уже показало сплоченность, а экономика страны справилась с санкционным давлением. При этом, необходимо оставаться бдительными и на чеку, чтобы справиться с дальнейшими вызовами.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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