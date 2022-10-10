Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации

2022-10-10

11:30

10 октября Владимир Путин публично признал наличие проблем в связи с выполнением его указа о частичной мобилизации в России.

Путин: к сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно: ПРОБЛЕМЫ ТАМ, ВИДИМО, НАКАПЛИВАЛИСЬ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО.

Опубликовано: Игнат Ветров







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