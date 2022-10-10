Гладков: при обстреле ВСУ села Шебекино в Белгородской области погибла женщина
2022-10-10
11:50
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о смерти женщины в результате обстрела российской деревни украинской армией.
Днём 10 октября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что вооружённые силы Украины обстреляли приграничную деревню Шебекино из артиллерии, что повлекло за собой гибель 74-летней россиянки, получившей обширные осколочные ранения и скончавшейся на месте.
По словам Гладкова, обстрел ВСУ Шебекино привёл к разрушению не менее трёх частных жилых домовладений, однако из людей больше никто не пострадал.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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