Пугачёва призналась, что в России у неё хватало врагов
2022-10-10
12:05
Алла Пугачёва рассказала о наличии врагов на родине, но заметила, что недоброжелатели не могут с ней ничего сделать.
Алла Пугачева упомянула врагов, которые были у нее в РФ. Певица утверждает, что её недруги ничего не могли с ней сделать.
Артистка, давая интервью ещё в конце 1990-х годов, признавалась, что ее не любят не только коллеги по сцене. Пугачева заверяла, что ее недолюбливают власти.
Тогда же Алла Борисовна отмечала: "А что бы они могли мне сделать? Язык что ли вырвать? И все?"
Тогда знаменитость заявляла, что единственным наказанием для неё могло быть только лишение народной любви.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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