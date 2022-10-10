Пугачёва призналась, что в России у неё хватало врагов

Алла Пугачёва рассказала о наличии врагов на родине, но заметила, что недоброжелатели не могут с ней ничего сделать.

Алла Пугачева упомянула врагов, которые были у нее в РФ. Певица утверждает, что её недруги ничего не могли с ней сделать.

Артистка, давая интервью ещё в конце 1990-х годов, признавалась, что ее не любят не только коллеги по сцене. Пугачева заверяла, что ее недолюбливают власти.

Тогда же Алла Борисовна отмечала: "А что бы они могли мне сделать? Язык что ли вырвать? И все?"

Тогда знаменитость заявляла, что единственным наказанием для неё могло быть только лишение народной любви.