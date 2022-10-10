Зеленский прокомментировал массированный удар ВКС России по Украине
2022-10-10
12:08
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Россия начала кампанию бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины, сославшись на десятки ракет и атаки иранскими беспилотниками.
«Они хотят паники и хаоса, они хотят разрушить энергосистему», — сказал он в видео, размещенном в социальных сетях, добавив, что удары «десятками ракет» и иранскими беспилотниками «Шахид» были нанесены по стране с севера на юг и с востока на запад, касаясь Киева, а также областей Хмельницкой, Львовской, Днепровской, Винницкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и даже Житомирской.
«Временные отключения электроэнергии возможны, но в нашей уверенности в победе помехи не будет », — заявил он на видео, снятом на улице в центре Киева.
«Враг хочет, чтобы мы боялись, люди бежали, но мы можем идти только вперед и показываем это на поле боя », — добавил он, призвав украинцев оставаться в своих укрытиях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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