Лукашенко: КГБ проведёт мероприятия контртеррористического характера
2022-10-10
12:17
Александр Лукашенко сообщил о поручении КГБ провести особые мероприятия по противодействию терроризму.
Днём 10 октября Александр Лукашенко провёл совещание с представителями силового блока Республики Беларусь, в рамках которого сообщил, что Украина занята подготовкой к вооружённому нападению на Беларусь, в связи с чем президент поручил сформировать группировку войск Союзного государства, основу которой составят белорусские военные.
Также Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности Беларуси провести серию контртеррористических мероприятий, направленных на обеспечение интересов страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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