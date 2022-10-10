Лукашенко: КГБ проведёт мероприятия контртеррористического характера

2022-10-10

12:17

Александр Лукашенко сообщил о поручении КГБ провести особые мероприятия по противодействию терроризму.

Днём 10 октября Александр Лукашенко провёл совещание с представителями силового блока Республики Беларусь, в рамках которого сообщил, что Украина занята подготовкой к вооружённому нападению на Беларусь, в связи с чем президент поручил сформировать группировку войск Союзного государства, основу которой составят белорусские военные.

Также Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности Беларуси провести серию контртеррористических мероприятий, направленных на обеспечение интересов страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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