Кошмал высмеяла в соцсетях взрыв на Крымском мосту
2022-10-10
12:59
Звезда "Сватов" Анна Кошмал посмеялась над взрывом на Крымском мосту, опубликовав переписку со своим мужем.
Исполнительница роли Жени Ковалёвой в сериале "Сваты" Анна Кошмал высмеяла взрыв на Крымском мосту, разместив скриншот переписки со своим супругом в соцсетях.
О подобной публикации украинской артистки сообщает издание "Газета.Ru".
Муж Кошмал отправил ей снимки с места события, подписав их: "Вот тебе подарок на съемочный день".
Актрисе шутка пришлась по душе и она сопроводила скриншот смеющимся эмодзи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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