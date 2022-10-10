Кошмал высмеяла в соцсетях взрыв на Крымском мосту

Звезда "Сватов" Анна Кошмал посмеялась над взрывом на Крымском мосту, опубликовав переписку со своим мужем.

Исполнительница роли Жени Ковалёвой в сериале "Сваты" Анна Кошмал высмеяла взрыв на Крымском мосту, разместив скриншот переписки со своим супругом в соцсетях.

О подобной публикации украинской артистки сообщает издание "Газета.Ru".

Муж Кошмал отправил ей снимки с места события, подписав их: "Вот тебе подарок на съемочный день".

Актрисе шутка пришлась по душе и она сопроводила скриншот смеющимся эмодзи.