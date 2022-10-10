Песков снова опроверг сообщения о переформатировании СВО в КТО
2022-10-10
13:04
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередные вбросы СМИ о переформатировании специальной военной операции в Украине в контртеррористическую операцию.
Песков подчеркнул, что на данный момент никаких решений о переформатировании специальной военной операции (СВО) в Украине в контртеррористическую операцию (КТО) никто не принимал. Он напомнил, что подобную инициативу может выдвинуть только президент РФ.
Представитель Кремля также прокомментировал вбросы СМИ о том, что в некоторых регионах Российской Федерации планируется ввести военное положение. Он отметил, что такие сообщения не соответствуют действительности и, информацию необходимо проверять по официальным каналам.
Ранее Песков уже говорил журналистам о том, что решение о переформатировании специальной военной операции в Украине в контртеррористическую операцию может принять только российский лидер. Первые призывы по переформатированию прозвучали в Государственной думе РФ еще в конце лета 2022 года.
Песков добавил, что президент Российской Федерации Владимир Путин также не планирует в ближайшее время проводить заседание с Советом безопасности страны. Кроме того, российский лидер не планирует выступать и с обращением к гражданам.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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