Госбезопасность Германии объявила, что железнодорожный саботаж является политически мотивированным действием
2022-10-10
13:07
Госбезопасность ФРГ предполагает, что саботаж на железной дороге в выходные был «политически мотивированным актом», сообщает агентство печати Германии в понедельник, 10 октября.
«Мы сформировали большую следственную группу в органах государственной безопасности, которая усердно работает над выяснением предыстории преступления», - сообщили в полиции.
Утром в субботу была повреждена кабельная инфраструктура железных дорог в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии, временно отменено движение поездов на севере Германии.
По информации dpa, повреждение кабеля произошло в Северном Рейне-Вестфалии в районе железнодорожного вокзала Херне. Полиция в понедельник не раскрыла точное местоположение диверсии из соображений тактики следствия. «Сейчас все равно не на что смотреть, так как ущерб устранен», — сказал представитель полиции.
Поскольку Берлин также был местом диверсий, следователи из Рурской области находятся в тесном контакте со своими коллегами из столичного Государственного управления уголовной полиции. Госбезопасность также ведет там расследование.
Опубликовано: Тарас Медведев
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