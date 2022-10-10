Орбакайте выступила в Крыму после появления информации об её эмиграции

Певица Кристина Орбакайте гастролирует по городам на южном побережье Крыма. Только недавно в СМИ "витала" информация о том, что певица с супругом эмигрировала в США.

Исполнительница Кристина Орбакайте выступает с концертами на южном побережье полуострова Крым. Ранее говорилось, что знаменитость с супругом и дочерью Клавдией находится в Штатах.

Артистка дала концерт в отеле "Mriya Resort & SPA". На сцену артистка вышла в светлом длинном платье, попав в объективы камер, исполняя свою известную композицию "Перелетная птица".

На улице под знаменитый хит исполнительницы танцевали зрители.