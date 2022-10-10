Песков оценил эффективность ликвидации последствий инцидента на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил высокую эффективность ликвидации последствий теракта, который произошел на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Песков подчеркнул, что все службы, принимающие участие в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, оперативно и качественно выполнили свою работу. Отдельно он отметил Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ, которое «эффективно сработало».

По словам Пескова, ликвидация последствий происходила так, «как и должно быть». Он напомнил, что глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин уже заявил, что все подозреваемые в теракте выявлены и задержаны.

Песков также подчеркнул, что рассуждения на тему того, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности действия ядерной доктрины Российской Федерации, «являются неверной постановкой вопроса». При этом ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам, прочел практически дословную выдержку про удары по критической инфраструктуре из ядерной доктрины.

Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года в районе 06:00 часов утра. В результате инцидента обрушились два пролета сооружения. На некоторое время было приостановлено движение по инфраструктурному объекту.