Зеленский просит Шольца и Макрона дать жесткий ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Олафа Шольца и Эммануэля Макрона дать «жесткий» ответ России после обстрелов нескольких украинских городов в понедельник утром.

«Мы обсудили усиление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, а также усиление давления на Россию», — заявил Владимир Зеленский в Twitter после срочного разговора со своими коллегами из Германии и Франции.

Он также призвал к экстренному созыву G7, надеясь, что клуб «Большой семерки» сможет помочь Украине в сложной ситуации с вооружениями и ремонтом поврежденной инфраструктуры.