Зеленский просит Шольца и Макрона дать жесткий ответ России
2022-10-10
13:25
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Олафа Шольца и Эммануэля Макрона дать «жесткий» ответ России после обстрелов нескольких украинских городов в понедельник утром.
«Мы обсудили усиление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, а также усиление давления на Россию», — заявил Владимир Зеленский в Twitter после срочного разговора со своими коллегами из Германии и Франции.
Он также призвал к экстренному созыву G7, надеясь, что клуб «Большой семерки» сможет помочь Украине в сложной ситуации с вооружениями и ремонтом поврежденной инфраструктуры.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Американский генерал признался, что США заплатили 66 млрд за войну России с Украиной
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Спецслужбы Украины объявили в розыск представителя МИД Марию Захарову
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине