Бузова назвала имя артиста, от которого хотела бы родить ребёнка

Поющая ведущая Ольга Бузова не перестаёт поражать публику. Под постом одного из исполнителей она написала, что хотела бы родить от него ребёнка.

Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы родить от музыканта Jony. Об этом артистка поведала, давая комментариях под публикацией певца в социальной сети.

Звезда экрана и сцены призналась в желании завести сына или дочь своему коллеге по сцене, который на 10 лет её моложе, чем вызвала критику со стороны юзеров.

6 лет назад Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, а 1 год назад разорвала отношения с блогером Давидом Манукяном.

Недавно Ольга объявила во всеуслышание, что ее сердце свободно.