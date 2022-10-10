Бузова назвала имя артиста, от которого хотела бы родить ребёнка
2022-10-10
13:26
Поющая ведущая Ольга Бузова не перестаёт поражать публику. Под постом одного из исполнителей она написала, что хотела бы родить от него ребёнка.
Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы родить от музыканта Jony. Об этом артистка поведала, давая комментариях под публикацией певца в социальной сети.
Звезда экрана и сцены призналась в желании завести сына или дочь своему коллеге по сцене, который на 10 лет её моложе, чем вызвала критику со стороны юзеров.
6 лет назад Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, а 1 год назад разорвала отношения с блогером Давидом Манукяном.
Недавно Ольга объявила во всеуслышание, что ее сердце свободно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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