Звезда сериала Универ Кещан перенёс тяжёлую операцию

2022-10-10

13:57

Звезда популярного сериала "Универ" Арарат Кещян перенёс тяжёлую операцию. Артиста изводили сильные боли.

Накануне звезда сериала "Универ" Арарат Кещян был экстеренно доставен в больницу. Артиста мучили сильные боли. 

Оказалось, что причиной страданий артиста стала грыжа в позвоночнике. Об этом сообщает "5-tv.ru".

Кещяну потребовалось оперативное вмешательство.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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