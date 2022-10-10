Звезда сериала Универ Кещан перенёс тяжёлую операцию
2022-10-10
13:57
Звезда популярного сериала "Универ" Арарат Кещян перенёс тяжёлую операцию. Артиста изводили сильные боли.
Накануне звезда сериала "Универ" Арарат Кещян был экстеренно доставен в больницу. Артиста мучили сильные боли.
Оказалось, что причиной страданий артиста стала грыжа в позвоночнике. Об этом сообщает "5-tv.ru".
Кещяну потребовалось оперативное вмешательство.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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