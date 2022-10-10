MacRumors: компания Google намекнула, что Apple позаимствовала функции для iPhone из смартфонов Pixel

Издание MacRumors сообщает, что компания Google буквально высмеяла Apple из-за выхода новой линейки iPhone 14. В Google намекнули, что Apple позаимствовала ряд функций из смартфона Pixel 7.

Вице-президент компании Google Брайан Раковски отметил, что в смартфонах Pixel 7 впервые появилась технология обнаружения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и обмена данными в экстренных случаях, как и функция постоянно включенного дисплея.

Брайан Раковски подчеркнул, что в Google воспринимают подобные функции в смартфонах Apple, «как комплимент, когда конкуренты следуют примеру». Таким образом вице-президент компании намекнул, что Apple позаимствовали ряд фирменных функций.

Тем не менее, ряд фанатов Apple не согласились с таким утверждением, так как Тим Кук заявил о новых функциях еще в сентябре, на презентации iPhone 14 линейки. При этом смартфон Pixel 7 вышел только в октябре, тогда же и были представлены фирменные функции.

В начале октября стало известно, что функция вызова экстренной службы в автоматическом режиме при ДТП впервые сработала на iPhone 14. При этом дочь Стива Джобса Ева все равно высмеяла новую линейку смартфонов Apple в своих социальных сетях.