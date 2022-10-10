Собчак подтвердила информацию о том, что покинула Россию, в своём Телеграм-канале

2022-10-10

15:01

Ксения Собчак действительно уехала из России. Эти сведения подтвердила сама знаменитость.

Журналистка, ведущая ТВ и блогер Ксения Собчак прокомментировала сведения о том, что покинула страну. Известная блондинка подтвердила, что находится за рубежом.

В своём Телеграм-канале Ксения написала: "Я снимаю, нахожусь в Тель-Авиве, готовлю для вас очередной репортаж. Через два дня возвращаюсь в Москву".

Дело в том, что ранее в Сети распространилась информация, что звезду экрана, сцены  и интернета заметили в аэропорту Внуково.

Представительница СМИ собиралась будто бы вылететь в Стамбул. Также сней находилась её мать, сенатор Людмила Нарусова.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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