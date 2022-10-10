Bloomberg: после ударов по Украине стоимость пшеницы не Чикагской бирже выросла на 4%

Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что после ракетных ударов по территории Украины, стоимость фьючерсов на пшеницу на Чикагской биржи выросла более чем на 4%.

Рост стоимости пшеницы обусловлен возможными рисками для экспорта зерна из Украины после ракетных ударов по инфраструктурных объектам. При этом любое замедление продаж пшеницы вызывает рост цен не только на пшеницу, но и на другие продукты питания во всем мире.

Так, погодные аномалии в Индии точно также приводят к удорожанию продовольственным продуктов во всем мире. Сильнейшие дожди в регионе нанесли серьезный ущерб таким летним культурам, как соя, рис, хлопок, бобовые и овощи.

В пятницу, 7 октября 2022 года, фьючерсы пшеницы СВОТ также закрылись ростом на торгах. Проблема состояла также в опасениях перебоев поставок (экспорта), однако не только из Украины, но и других регионов.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости пшеницы независимо от того, как будут развиваться погодные условия у экспортеров и ситуацией в Украине. Проблема состоит в том, что удобрения для культур также сложно готовить из-за дефицита газа в Европе.