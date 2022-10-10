Зеленский: дальнейшие шаги координируем с вместе с президентом Польши Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после ударов по Украине координирует совместные шаги с президентом Польши Дудой.

Сегодня днем в Twitter украинский президент Владимир Зеленский написал, что после сегодняшних российских ударов по Украине все дальнейшие действия обсуждаются с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский написал в своем канале, что вместе с Дудой будут работать над объединением международной поддержки, усилением обороноспособности Украины, а также усилением изоляции России.

Ранее канцелярия президента Польши сообщила, что президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят по телефону срочные переговоры. Украинский президент сообщил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.