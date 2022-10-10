Кремль не исключает возможность встречи Путина и Эрдогана на саммите в Казахстане
2022-10-10
16:15
Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на предстоящем саммите по безопасности в столице Казахстана Астане на этой неделе.
На вопрос, воспользуется ли он этой возможностью, чтобы ответить на предложение Эрдогана обсудить ситуацию на Украине, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что это «возможно».
После активности ВКС России в понедельник, 10 октября, многие европейские лидеры начали искать возможность переговоров с Путиным.
Президент Украины Зеленский, в свою очередь, обратился к президенту Франции и Германии с требованием привлечь Россию к ответственности после массированной атаки на объекты инфраструктуры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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