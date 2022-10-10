Кещян опроверг информацию, пестрящую в СМИ, о перенесённой операции на позвоночнике

2022-10-10

16:26

Звезда сериала Арарат Кещян опроверг информацию о том, что ему сделали операции на позвоночнике. Актёр добавил, что в медучреждении ему пересаживают волосы.

Звезда комедийного сериала "Универ" Арарат Кещян был поражён, когда услышал, что ему якобы сделали тяжелую операцию на позвоночнике.

Такую информацию артист назвал недостоверной.

В комментарии "Газета.Ru" он заявил: "Я не знаю, как эта информация просочилась, но она достаточно некорректна. Потому что у меня идет операция по пересадке волос".

Артист утверждает, что он попал в аварию, в результате которой у него пострадала часть лобной кости. Кожу медики уже восстановили артисту, а теперь работают над восстановлением волос.

Кещян призвал поклонников не беспокоиться о его самочувствии, так как с ним всё в порядке.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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