Кулеба заявил, что Путин действует «от отчаяния»

Президент России Владимир Путин в понедельник поддержал массированную атаку Украины в «отчаянии, пытаясь изменить ход войны после серии поражений», заявил в понедельник глава украинской дипломатии, Дмитрий Кулеба.

«Путин в отчаянии из-за поражений на поле боя, и он использует ракетный терроризм, чтобы попытаться изменить ритм войны в свою пользу», — критикует позицию Кремля Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба считает, что атака Крымского моста, организованная украинскими спецслужбами, не могла спровоцировать жесткий ответ.

Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине. По словам российского президента, терпеть попытки терроризма со стороны Украины больше не представляется возможными.